Seit mittlerweile 16 Jahren bauen verschiedene private Bauherren am Schwabenlandtower in Fellbach. Ein Ende scheint nicht in Sicht, denn immer wieder mangelt es am Geld. Während das Projekt am Boden die Gemüter erzürnt, lebt eine Falkenfamilie als einzige Bewohner des Rohbaus ein luxuriöses Leben.