Beauty-Pudel bekommt Nachwuchs

Dackel und Dame – unter diesem Namen wird gerade ein Dackel aus Ditzingen in den sozialen Medien bekannt. Mit seinen Videos baut sich Hubertus eine immer größere Fangemeinde auf. Der „Schwäbische Wurstfluencer“, wie ihn Frauchen nennt, zeigt in den kurzen Videosequenzen seinen Alltag. Das macht er so gut, dass immer mehr Menschen die Videos mit Dackel sehen wollen.