Die Architektur-Professorin Gisela Löhlein gehört zu den Top 100 Women in Architecture. Sie berät Scheichs und war als Nachhaltigkeitsexpertin am Bau von über 30 Wolkenkratzern beteiligt. Die 53-Jährige hat schon auf fünf Kontinenten gelebt und gearbeitet, meist mit zwei Vollzeit-Jobs auf einmal. In der Landesschau erzählt sie, woher sie die Kraft nimmt, wie sie sich als Power-Frau in Dubai behauptet und warum Sie jeden Urlaub in Ihrer Heimatstadt Pfedelbach bei Öhringen verbringt.