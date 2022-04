Barbara Schöneberger moderiert "Verstehen Sie Spaß?"

Die Entertainerin wird ab April die Sendung "Verstehen Sie Spaß?" des SWRs moderieren. Für Barbara Schöneberger geht mit der Moderation der traditionsreichen Samstagabendshow ein Kindheitstraum in Erfüllung. "Schon als kleines Mädchen hing ich vor dem Fernseher und fand Paola und Kurt Felix toll! Gerade Paolas Show- und Gesangstalent waren immer Vorbild für mich - ganz abgesehen von ihrer wunderbaren Fönfrisur". Schlagfertig, witzig und natürlich, das will Barbara auch hier sein. Sie freut sich darauf, dass sie nicht mehr als Zielscheibe in Frage kommt und den Spieß endlich umdrehen kann. Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie wichtig sie gerade im digitalen Zeitalter beste Familienunterhaltung findet und wie glücklich sie über ihre neue Aufgabe ist. mehr...