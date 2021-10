Badisch-Schwäbischer Zoff fürs Image

Harry Pfau und Andrea Laux kommen aus völlig unterschiedlichen Lebenswelten. Harry wächst im Heim auf, mit 47 verliert er seine Arbeit, beginnt zu trinken und rutscht in die Obdachlosigkeit. Andrea engagiert sich schon immer sozial, arbeitet für die Stuttgarter Bürgerstiftung.2020 mitten in der Coronakrise treffen sich die beiden zum ersten Mal und stellen fest, wir können voneinander lernen und profitieren. Gemeinsam stellen sie das Projekt „Supp Optimal“ auf die Beine und „Harrys Bude“. Damit versorgen sie in ganz Stuttgart Menschen Not mit Essen. So findet Harry eine neue Aufgabe und wieder einen Sinn im Leben. Nach 13 Jahren auf der Straße hat er, dank der Unterstützung von Andrea, auch wieder eine eigene Wohnung. Im Landesschau-Studio erzählen die beiden von ihrer besonderen Freundschaft. mehr...