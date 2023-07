Die großen Sommerferien haben in Baden-Württemberg begonnen und ein Lieblingsferienland der Deutschen ist nach wie vor Spanien. Viva Espana ist heute auch das Motto von Jens Hübschen und seinem Bilderrätsel. Seine Kandidaten sucht er wie immer spontan auf der Straße – heute in Nieder-Olm in Rheinland-Pfalz und in Knittlingen in Baden-Württemberg.