Janik Ratke aus Niefern-Öschelbronn sucht seit 12 Jahren nach verlorenen Wertgegenständen. Er ist eigentlich Bademeister in einem Schwimmbad in Karlsruhe und gründete vor vier Jahren das Netzwerk "Ringfinder", das jetzt 400 Mitglieder hat. Ausgestattet mit Sondergenehmigung und Metalldetektor war er jetzt am Waidsee in Weinheim im Einsatz.