Lore Haller hat in ihrem Garten in Gomadingen-Steingebronn ein wahres Paradies für Vögel angelegt. Morgens wie abends ist in ihrem Garten auf der Schwäbischen Alb die Hölle los. Ihr Geheimrezept: Vögel füttern zu jeder Jahreszeit, auch im Sommer. Und so fühlen sich Spechte, Stare, Kleiber, Dompfaffen und Co. bei ihr richtig wohl. mehr...