Ayleen Meyke hat im Hochhaus ‚Julia‘ ihre Traumwohnung gefunden

‚Romeo und Julia‘- so heißen die beiden bekannten Hochhäuser in Stuttgart-Rot. Aber wie lebt es sich eigentlich im " Hochhaus". Wir sind eine Woche vor Ort und treffen heute Ayleen Meyke. Sie lebt zwar erst seit 8 Jahren in der Julia, dem etwas kleineren Hochhaus, sagt aber ganz klar: Die klassischen Hochhausklischees, die werden, zumindest in der Julia, so gar nicht erfüllt!