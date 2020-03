Warum wollen so wenig Leute Bäcker werden? Grund Nummer 1: weil man so früh aufstehen muss. Reporterin Katharina Röben versucht sich als Bäckerin in einer Bäckerei in Winnenden. Und das bedeutet auch für sie: mitten in der Nacht aufstehen, um Brot und Brötchen zu backen mehr...