Was bei Fastfood funktioniert, soll jetzt auch bei Corona-Tests angewendet werden: Menschen aus dem Kreis Esslingen haben die Möglichkeit, sich in einem Drive-in-Zentrum in Nürtingen und Leinfelden-Echterdingen auf das Coronavirus testen zu lassen. Ärzte und Helfer nehmen die Abstriche direkt am Auto. mehr...