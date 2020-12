Dirk Kubitschek ist evangelischer Pfarrer in der 5.000 Einwohner Gemeinde Kirchheim am Neckar. Für den Pfälzer ist das seine erste Pfarrstelle mitten im Schwäbischen. Mit seiner Familie hat er sich einen festen Platz in der Gemeinde und den Herzen der Menschen erobert. Kein Wunder, er ist Pfarrer mit ganz viel Leidenschaft. Dieses Jahr steht auch er vor großen Herausforderungen.

Wie begleitet er mit Abstand Sterbende? Wie gestaltet er eine Trauerfeier auf dem Friedhof, wenn die Trauernden sich nicht die Hand schütteln oder in den Arm nehmen dürfen? Und wie verbringt er Weihnachten? Im Landesschau-Studio erzählt er, was eine moderne Kirche braucht, um nah bei den Menschen zu sein, gerade in diesen Zeiten. mehr...