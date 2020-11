Das Aufgabengebiet der Berufsfeuerwehr ist riesig, doch vor allem werden Menschen gerettet und geborgen. Wir haben die 1. Wachmannschaft der Stuttgarter Feuerwache 3 in Bad Cannstatt mit der Kamera begleitet. In fünf Filmen zeigen wir Ihnen, was die Mannschaft leistet. Heute besuchen wir die Tauchretter, die immer dann ausrücken, wenn ein Mensch im Wasser vermisst wird. mehr...