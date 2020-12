per Mail teilen

Helga Diesner aus Rheinfelden war nierenkrank und brauchte eine Spenderniere. Ihr Mann wollte spenden, doch es passte nicht. Helga Diesners Zustand verschlechterte sich zunehmend, da stieß sie im Internet auf die Idee mit einer Überkreuzspende. Dabei wird ein zweites Paar gesucht, das in der gleichen Situation ist und man spendet sich gegenseitig eine Niere. Zwei Leben können so gerettet werden. Doch weil diese Art der Spende in Deutschland verboten ist, mussten die Diesners nach Spanien.