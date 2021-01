Schauspieler, Scheichs und Manager aus aller Welt sind seine Kunden. Leonard Wilhelmi hat vor einem Jahr die Geschäfte der berühmten Buchinger-Wilhelmi-Fastenklinik am Bodensee übernommen, eine Klinikanlage mit sieben Häusern auf Vier- bis Fünf-Sterne-Niveau. Schon als Kind kam Leonard Wilhelmi in Kontakt mit dem Heilfasten. Kein Wunder in einer Familie, die sich seit 100 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Im Studio erzählt er, wie man richtig fastet und ob auch er das gerne macht. mehr...