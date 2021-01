Ursprünglich wurde die Fasnet um Mitternacht vergraben oder verbrannt. Aber weil man heutzutage am Aschermittwoch wieder einigermaßen ausgeschlafen in der Arbeit erscheinen sollte, verlegen die Narren das mit diesen Brauch auf den Abend. So auch in Donaueschingen. Dort gibt es mit dem Plärihansel sogar eine eigene Figur, die das Ende der Fasnacht beweint. mehr...