Die beiden sind von Kind an in die Fasnacht reingewachsen. Ob Plätzlebub, Narrenpolizist oder heute die Obrigkeit der Zunft - Michael Gloger hat alles schon mal gemacht. Astrid Gloger engagiert sich im Ballett. Die Konstanzer Fasnacht ist der Höhepunkt des Jahres. Und die große Leidenschaft der beiden sind die Kostüme. Dafür wird genäht, geklebt und lackiert - alles in Eigenarbeit. Kein Wunder, dass ihre Liebesgeschichte an Fasnacht begann. mehr...