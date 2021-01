Sie sind Anfang 20 und Bäcker in Oberjettingen. 2018 zeigten sie bei der Deutschen Bäckermeisterschaft, wie man leckere Brote herstellt. Beim "Bread in the City"-Cup in Italien wurden sie sogar Vize-Weltmeister. Im Studio erzählen die beiden, warum sie ihren Bäckerjob für nichts in der Welt tauschen möchten. mehr...