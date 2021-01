Sturm Sabine machte so manche Straßen unpassierbar. Was aber bedeutet das für Menschen, die auf häusliche Pflege angewiesen sind? Schafft es der Pflegedienst, pünktlich bei den Patienten zu sein, um die notwendigen Medikamente zu verabreichen? Wir haben die Malteser in Schwäbisch Gmünd und die Sozialstation in Esslingen begleitet. mehr...