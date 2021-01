Der Ärger bei den Betroffenen im Einzelhandel, die seit Januar für jedes noch so kleine Produkt einen Beleg erstellen müssen, ist riesengroß. In Kenzingen im Landkreis Emmendingen hat jetzt ein Buchhändler einen Monat lang Kassenbons gesammelt und will sie jetzt direkt nach Berlin an den Bundesfinanzminister schicken, damit der das entsorgt. mehr...