Was tun, wenn eine teure Porzellanfigur oder wertvolles Geschirr zerbricht? Am besten nicht selberkleben, sondern zum Porzellan-Doktor gehen! Viele gibt es nicht davon. Aber einen in Ostfildern-Kemnat. Ob Pferde ohne Beine, Elefanten ohne Rüssel, kaputte Tassen oder Vasen: Detlef Weik weiß, was zu tun ist! mehr...