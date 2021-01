Das ist seine bisher größte Herausforderung: ein Triathlon einmal rund um den Globus, Schwimmen, Laufen, Radfahren. Immer das 120fache von einem "normalen" Ironman. Er ist weltweit der Erste, der dieses Abenteuer wagt. Aber einmal um die Welt in Zeiten der Corona-Pandemie stellt den Abenteurer nicht nur vor sportliche Herausforderungen. Viele Grenzen sind inzwischen geschlossen. Das bedeutet ständiges Umdisponieren, Routen ändern. Das Schwimmen hat er bereits geschafft, kam dabei allerdings in Lebensgefahr - zum ersten Mal überhaupt in seinem Adventure-Leben. Nun sitzt er in der Türkei bei Antalya fest, wartet auf sein Visum nach Russland. Dort erwarten ihn zum Teil Temperaturen von Minus 40 Grad. Er hat sich vorgenommen, das alles zu schaffen - auf dem Rad und nachts im Zelt. im Landesschau-Studio erzählt der Extremsportler, was er bisher erlebt hat und wann er weiterreisen kann. mehr...