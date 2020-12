Michele aus Stuttgart ist an einem seltenen Krebs erkrankt. Er leidet an einem Neuroblastom im Stadium 4. Eine Antikörper-Therapie in Barcelona könnte helfen. Nun sammelt die Familie Spenden.

Im September 2019 bekam Familie Marino Micheles die Diagnose: Neuroblastom im (End-)Stadium 4. Dabei handelt es sich um eine seltene Kinderkrebsart, einer Erkrankung des Nervensystems. Jährlich erkranken in Deutschland 150 Kinder daran, bei etwa 75 Kindern wird das Stadium 4 diagnostiziert. Eltern sammeln Spenden für krebskranken Michele Eine Therapie in Barcelona mit dem Antikörper Naxitamab könnte Micheles Überlebenschancen erhöhen. Da der Antikörper in Deutschland noch nicht zugelassen ist, übernehmen die Krankenkassen die Kosten nicht. Die Behandlungskosten mit den Reisekosten belaufen sich auf rund 250.000 Euro, 150.000 Euro hat die Familie schon gesammelt. Die Eltern sammeln weiter Spenden, versuchen, alles möglich zu machen. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Webseite "Save Michele".