An Silvester 2014 haben sich Mark Hänsgen aus Tuttlingen und die Japanerin Yuki Someya im Flieger nach Tokyo kennengelernt. Seit zwei Jahre sind die beiden jetzt verheiratet. Im Studio erinnern sie sich, wie aus der Bekanntschaft im Flugzeug die große Liebe wurde und erzählen, was sie an Überraschungen im jeweiligen Land des Partners erlebt haben. mehr...