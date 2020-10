Ein Team von 25 Jugendlichen aus Waldkirch und Umgebung sammelte für das Projekt "A homeless Christmas - Frohe Weihnachten für alle" Geld und Sachspenden. Die Überraschungspakete werden an Obdachlose übergeben. Nach dem großen Erfolg des Projekts in letztem Jahr, startet das Team nun Runde zwei und will über 100 Pakete für Obdachlose in Freiburg und Waldkirch zusammenstellen. mehr...