Pflanzen, die normalerweise viel weiter im Süden wachsen, machen Terrassen im Sommer zu beinahe mediterranen Orten. Im Winter brauchen sie Schutz vor der Kälte. Im Wohnzimmer oder im Keller sind Palme, Olive oder Oleander nicht unbedingt gut aufgehoben. Außerdem will man vielleicht noch ohne Urwald-Durchquerung zum Sofa kommen. Da hilft der Fachmann. In der Gärtnerei Reibold in Tübingen werden Topf- und Kübelpflanzen überwintert.