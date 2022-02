Australiens Unterwasserwelt im Gasometer in Pforzheim

Nicht nur unter Menschen ist gerade ein Virus unterwegs, das Sorgen macht. Auch unter Tieren. Die Vogelgrippe erlebt gerade ein saisonales Comeback. Der Karlsruher Zoo hat wegen toter Vögel nun auch geschlossen. Und in der Stadt gilt die Stallpflicht. In Stuttgart wir waren in der Wilhelma und auch im Karlsruher Zoo. Aber was ist die Vogelgrippe eigentlich und für wen ist sie gefährlich? Gut zu wissen mehr...