Urlaub mit dem Wohnwagen - gerade in Corona-Zeiten wollen immer mehr Menschen mit dem Wohnwagen in den Urlaub fahren. Trotzdem gibt es kaum Angebote für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Die Türen sind zu schmal, die Schränke zu hoch. Falko Georgi, Caravanhändler aus Dußlingen, beschäftigt sich mit diesem Thema. Deshalb baut er einen Wohnwagen behindertengerecht um. Maren und ihre Tochter Leonie im Rollstuhl testen aus, was man noch verbessern kann. mehr...