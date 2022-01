Nach dem Abi in Walldorf hat sie Biologie und Tropenökologie studiert und kam durch Zufall auf das Tier mit der auffallend langen Nase. Heute ist Lydia Möcklinghoff die weltweit einzige Verhaltensforscherin am Großen Ameisenbär in freier Wildbahn. Jedes Jahr schlägt sie sich mehrere Monate im brasilianischen Pantanal mit Maultier und Machete durch das Feuchtgebiet, um ihrem Forschungsobjekt näher zu kommen. In der Landesschau erzählt sie, was sie auf ihren Ausflügen in die Wildnis so alles erlebt und warum es sie immer wieder zurück in ihre Heimat zieht. mehr...