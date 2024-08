Ausflugstipp im Mannheimer Stadtteil Franklin

In Spitzenzeiten haben bis zu 10.000 US-Soldaten in der Benjamin-Franklin-Village gewohnt. Die meisten davon sind inzwischen abgezogen, doch einige blieben. Zu ihnen gehört Chris Pearson. Er verliebte sich vor 18 Jahren in die Deutsche Natalie. Heute sind sie verheiratet und haben zwei Töchter. Inzwischen wohnt die Familie auch wieder im Franklin-Viertel.