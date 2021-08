Markus aus Schwäbisch Gmünd hat sich schon immer eine Sauna gewünscht. Eigentlich wollte er sie in das Gartenhaus einbauen, aber dort verbringt er zu wenig Zeit, um sie auch nutzen zu können. Also entschloss er sich, eine Sauna auf einen Autoanhänger zu bauen. Das selbstgebaute Einzelstück verfügt über einen 150 Liter Wassertank. Strom wird über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach generiert. Den ersten Härtetest der mobilen Sauna macht er mit zwei Kumpels an einem kleinen See im Welzheimer Wald.