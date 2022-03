Ausflüge zu Grusel-Orten in Bad Buchau

Millionenspende statt Champagnerparty zum Firmenjubiläum, angedrohter Sponsoring-Ausstieg bei einer WM oder 1000-Euro-Trostpflaster für Beschäftigte in Coronazeiten: Unternehmerpersönlichkeit Ernst Prost machte gerne mit ungewöhnlichen Aktionen von sich reden. Soziale Aspekte waren ihm immer wichtig. Nicht von ungefähr, denn Prost wuchs als Kind einer Flüchtlingsfamilie in ärmlichen Verhältnissen auf. Am 2.2.2022 hat er um 22.22 seine letzte Mail als Unternehmenschef geschrieben. Im Studio berichtet er, wie es ihm nach "50 Jahren "Workaholiker-Dasein" als Ruheständler geht und warum er keinen Tag seines Lebens missen möchte. mehr...