Dorothea Staake und Michael Höbel wohnen in der Wohncity in Fellbach. 133 Wohnung und 30 Geschäfte hat die kleine Stadt und liegt direkt an der U-Bahn Station Lutherkirche. 2017 sind die beiden von Stuttgart in die Wohncity gezogen und sind glücklich in ihrem Beton-Komplex. Besonders gut gefällt ihnen das kulturelle Angebot - der Fellbacher Wochenmarkt.