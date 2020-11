"Arbeiten wo andere Urlaub machen" nennen die Menschen am Bodensee ihr Lebensgefühl. Für Raimund Fricker, bedeutet das jedoch jede Menge Stress. Er ist als technischer Platzwart des Campingplatzes in Gohren nämlich dafür verantwortlich, dass sich die Bewohner der rund tausend Stellplätze auf dem größten Campingareal am Bodensee tatsächlich wohl fühlen. Wir haben den "Mann für alle Fälle" eine Tag lang begleitet. mehr...