Auf der Suche nach dem Weg zur Burg Hohenneuffen

Durch den Krieg in der Ukraine werden auch die Bunker im Land auf den Prüfstand gestellt. Das Amt für Katastrophenschutz fragt derzeit den Zustand der Anlagen ab. Das Schreiben erreichte auch Dirk Schulz aus Mannheim. Er hat dort zusammen mit anderen Hobby-Historikern in einem Hochbunker ein Museum über den Ersten und Zweiten Weltkrieg aufgebaut. Dieses Gebäude wurde vorläufig als nicht geeignet für den Ernstfall eingeschätzt. Aber was wäre, wenn der doch schneller eintritt als gedacht? Und wer dürfte überhaupt in den Bunker? mehr...