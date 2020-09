Der Asenwald wird 50. Die drei Kolosse wirken wie ein anonymes Wohnsilo, sind in Wirklichkeit aber ein vertikales Dorf. Gudrun Layer ist eine Bewohnerin der ersten Stunde. Im Haus gegenüber lebt ihre Tochter Ina Fröhlich mit Mann und zwei Töchtern. Und was macht so eine Familie in Coronazeiten? Sich zuwinken! Von Balkon zu Balkon, vom 6. Stock hoch in den 14. Stock -| mit Handtüchern! mehr...