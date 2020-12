Bernd Behnke, Anwalt und Professor an der Hochschule Furtwangen, hat sein Büro in den Carport vor der Garage verlegt. Es ist überdacht, hat einen Gasofen und es gibt wärmende Schaffelle. So empfängt er in Corona-Zeiten seine Mandanten - und auch die Studenten zu persönlichen Terminen. In den Termineinladungen steht immer schon: Ziehen Sie warme Winterkleidung an!