Annette entdeckt Höhlen: Die Kolbinger Höhle

Der Originalbus von 1954, in dem damals die Weltmeister in der Schweiz unterwegs waren, fährt jetzt die Ehrengäste zur Horst Eckel-Gala auf die Bühlerhöhe. In der Max Grundig Klinik an der Schwarzwaldhochstraße war der jüngste 54er-Weltmeister oft in Behandlung. In diesem Jahr wäre Eckel 90 geworden. Jetzt findet die Party ohne ihn statt. mehr...