Anita und Alexandra Hofmann wollten Dienstagabend ein Konzert zur Album-Präsentation auf dem See in Illmensee geben. Die Besucher, alle SWR4-Gewinner, sollten die Darbietung von kleinen Booten aus verfolgen, doch es regnete in Strömen. Die Schlager-Ladies haben trotzdem die Nähe zu ihren Fans gesucht. mehr...