Sie ist eine Kämpfernatur, blind von Geburt an und Deutschlands erfolgreichste Paralympionikin. Als Präsidentin des Sozialverbands VdK und des Deutschen Behindertenrats kämpft Verena Bentele für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Die derzeitige Corona-Krise sieht sie als Chance für unsere Gesellschaft und damit für uns alle. Denn gerade jetzt können wir zeigen, dass wir auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen. Für die Opfer häuslicher Gewalt setzt sie sich verstärkt ein. Ihr Corona-Tagebuch heißt "Verenas Lichtblicke" und jeder Eintrag endet mit "Meine Herausforderung des Tages". In der Landesschau erzählt sie, was sie bewegt und wie es ihr in diesen Zeiten geht. mehr...