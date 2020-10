Sie hat die Schrecken des zweiten Weltkriegs von Anfang bis Ende bewusst miterlebt. Von der Pogromnacht und den Greueltaten gegen die Juden bis hin zum Kriegsende im völlig zerstörten Mannheim. Wenn die 90-jährige Karla Spagerer an den Krieg zurückdenkt, bekommt sie beklemmende Gefühle. An Schulen spricht sie über das Dritte Reich, damit sich dieses schwarze Kapitel deutscher Geschichte nie wiederholt. Am 8. Mai jährt sich das Kriegsende zum 75. Mal. Was sie jetzt gerade besonders umtreibt, berichtet die Zeitzeugin im Studio. mehr...