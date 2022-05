Es ist eine seltene Erkrankung und doch lange nicht so selten wie man denkt. Jeder 400ste ist im Laufe seines Lebens davon betroffen. ALS, die Amyotrophe Lateralsklerose, ist eine dramatische Diagnose, denn sie ist unheilbar. Thorsten Voß lebt seit drei Jahren mit dem Wissen an ALS erkrankt zu sein und irgendwann daran sterben zu müssen. Doch er hat nicht resigniert, sondern sein Schicksal in die Hand genommen. Mit all der ihm verbliebenen Energie unterstützt er die ALS-Forschung am Mannheimer Uniklinikum. mehr...