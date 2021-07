Früher verdiente sie ihre Brötchen als Schlagersängerin, mittlerweile kennen wir Inka Bause vor allem als Kupplerin bei "Bauer sucht Frau". Sie selbst hat ihren Traummann aber noch nicht gefunden. Nach dem Richtigen zu suchen kommt für die Strahlefrau des deutschen Fernsehens trotzdem nicht in Frage: Sie will sich finden lassen. Groß geworden ist sie in einer musikalischen Familie in der ehemaligen DDR. Dort stand sie schon als Jugendliche auf der Bühne und bald darauf auch vor der Kamera. Ende Oktober bringt sie ihr neues Album raus und ist davor schon einer der Topacts beim SWR4 Schlagerfestival. Im Landesschau-Studio erzählt sie, was ihr der Erfolg bedeutet und was sie sich für die Zukunft wünscht. mehr...