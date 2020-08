Er ist ein ehemaliger Rock-Star: Martin Griffiths war Leadsänger der Band Beggars Opera. Mit ihrem Hit "Time Machine" landeten sie einen absolut zeitlosen Welthit. Der Musiker kam in Schottland zur Welt und ist heute 71. Doch sein Zuhause ist seit fast fünfzig Jahren die Kurpfalz. Dort arbeitet er als Schlossführer in Schwetzingen. Und weil Martin Griffiths immer noch gerne singt und komponiert und den Schwetzinger Schlossgarten liebt, hat er sich was ganz Besonderes einfallen lassen: Er komponierte den 15-minütigen Song The Garden, der vom Schwetzinger Schlossgarten handelt. mehr...