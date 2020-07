Lichter Haarwuchs, Geheimratsecken: Fabio di Perna wollte nicht älter aussehen, als er tatsächlich ist. Mit 29 sagte der Amateurboxer dem Haarausfall den Kampf an. Im November ließ er sich in einer Spezialklinik in Istanbul Haare transplantieren und postete Bilder vom Eingriff in den sozialen Medien. Resonanz: sehr positiv! Das neue Aussehen wird bewundert und vor allem sein Mut, darüber zu sprechen. Im Studio berichtet Fabio di Perna, wie überrascht er von den vielen Reaktionen ist und warum er den Eingriff noch keine einzige Minute bereut hat. mehr...