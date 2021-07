Alle paar Tage zieht ein penetrantes "Gschmäckle" durch die Straße 'Am Schelzberg' mit ihren schmucken Fachwerkhäusern. "Es riecht wirklich extrem", sagt Familie Zeitvogel, die das im Bürgerdialog mit Rathauschefin Sonja Schuchter schon vorgebracht hat. Der massive Gestank kommt aus dem Kanal gekrochen und verpestet die sonst so frische Luft in Sasbachwalden. Das Problem tritt schon seit vielen Jahren immer wieder auf und steht jetzt auf der Agenda der Bürgermeisterin ganz oben. mehr...