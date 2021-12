Adventstafel to go in Ulm-Wiblingen

Im Gemeindezentrum St. Franzisklus in Ulm-Wiblingen hat am Montag die Adventstafel begonnen. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen findet sie auch in diesem Jahr "To Go" statt. Statt gemeinsam vor Ort zu essen, verteilten die katholische und evangelische Kirchengemeinde bis zum 4. Dezember Essenstüten.