Aus den Fenstern winken Stofffiguren, im Haus wimmelt es nur so von Plüschtieren und Strickpuppen. Wie viele Yvonne Hetterich aus Stuttgart-Wangen in stundenlanger Handarbeit gemacht hat, lässt sich nicht beziffern. Reich werden will sie jedenfalls nicht damit. Die meisten ihrer Kreationen verschenkt die 63-Jährige. Aber nicht alle: Queen Elizabeth II. und Prinz Philip als plüschige Monarchen im Krönungsgewand zum Beispiel. mehr...