Sie sind die "Hausmeister der Autobahn", die Mitarbeitenden von der Straßenmeisterei in Ulm-Dornstadt. Sie halten die Autobahn täglich in Schuss. Im Sommer heißt das vor allem: Mähen bei brütender Hitze am Autobahnrand, wo ständig Autos ganz nahe vorbeirasen. Auf den überfüllten Parkplätzen ständig den Müll einsammeln und die Toiletten überprüfen. Das klappt nur, wenn sich alle aufeinander verlassen können. mehr...