per Mail teilen

Verfärbte Bäume, vertrockneter Rasen, kahle Stellen in den Sträuchern - viele Pflanzen haben unter der Hitze und Trockenheit des Sommers gelitten. Was kann man jetzt tun?

Dauer 5:04 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Was Sie gegen Trockenschäden und Schädlinge im Garten tun können Erntezeit im Garten. Aber auch der trockene Sommer hat seine Spuren hinterlassen. Und was kann man gegen Schädlinge an Obstbäumen tun? Gartenmeister Rainer Locher besucht die Vetterolfs in ihrem Mannheimer Schrebergarten und hat Tipps für die beiden.

Die Hitze und Trockenheit haben ihre Spuren hinterlassen. Vielerorts haben sich Bäume und Sträucher bereits leicht herbstlich verfärbt. Manche Bäume sind sogar verdorrt, während die anderen voller Obst hängen.

Was aber kann man seinen Pflanzen jetzt Gutes tun?

(1) Abends gießen - und zwar ausreichend

Die Pflanzen lieber morgens als abends gießen, denn abends trifft kaltes Zisternen- oder Leitungswasser auf 20 bis 25 Grad "warme" Pflanzen. Für Blumen, Sträucher & Co. ist das ein echter Temperaturschock. In ausreichender Menge gießen, meistens wässern wir unsere Pflanzen viel zu kurz. Ideal sind 20 Liter pro Quadratmeter in der Woche. Und verlassen Sie sich nicht auf den Regen!

(2) Den Boden richig bearbeiten

Eine gute und kontinuierliche Bodenbearbeitung verringert das Austrocknen der Böden enorm und hilft auch den Pflanzenwurzeln. Viel mehr kann man jetzt nicht mehr machen. Auch mit dem Düngen sollte man vorsichtig sein. Viele Pflanzen leiten bereits das Ende der Vegetationsphase ein und bereits in den Herbst-Modus.

(3) Bodenanalyse des Rasens

Hat der Rasen trockene Stellen, muss nicht unbedingt die Trockenheit Schuld sein, es kann auch am Boden liegen. Vielleicht ist er überdüngt oder er leidet an einem Nährstoffmangel. Im Zweifelsfall sollte man eine Bodenanalyse machen lassen. Bodenanalysesets inklusive Laborproben gibt es in Gartenfachgeschäften und Baumärkten.

(4) Was tun bei kahlen Stellen?

Was aber macht man mit den kahlen Stellen, die der trockene Sommer mit sich gebracht hat? Soll man sie zurückschneiden? Bei den laubabwerfenden Gehölzen macht das wenig Sinn. Bei immergrünen Laub- und Nadelgehölzen kann man die Trockenschäden herausschneiden, wenn sie einen stören.